Einfach und köstlich

Für vier Brotscheiben brauchen wir ein bis zwei Knoblauchknollen. Das spitze Ende wird abgeschnitten. Die ungeschälten Knollen mit der angeschnittenen Fläche nach oben auf ein Stück Alufolie geben, salzen und mit Olivenöl beträufeln. Wer es gerne scharf mag, gibt ein paar getrocknete Chiliflocken dazu. Dann den Knoblauch in der Alufolie locker verpacken und für ca. 1,5 Stunden bei 150 Grad in den Backofen geben. Rausnehmen, aus der Folie packen, die Zehen aus der Schale quetschen und auf ein geröstetes Stück Brot – von Baguette bis Sauerteig geht alles – geben. Knobli-Zehen verstreichen, evtl. nochmals ein paar Tropfen Öl und etwas Salz draufgeben und sofort geniessen! Butter brauchts bei dieser Geschmacksbombe eigentlich keine. Wer trotzdem nicht darauf verzichten möchte, mischt die gequetschten Zehen mit etwas weicher Butter oder Margarine zu einer groben Paste, gibt je nach Gusto noch etwas Aromen wie frische Thymianblätter dazu und streicht dann alles so aufs Brot.