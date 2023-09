Diese Speiseöle tun uns gut – und diese nicht

Besser (gar) nicht

Dass wir Palmöl und künstliche Transfette von unserem Speiseplan streichen sollten, erstaunt nicht. Sie machen immer wieder mit negativen Schlagzeilen von sich reden. Dass allerdings Kokosöl zu den No-Gos gehört, erstaunt umso mehr, weil es für seine zahlreichen Schönheitsbenefits bekannt ist. Essen sollten wir Kokosöl hingegen nicht oder nur selten, weil es zu fast 90 Prozent aus gesättigten Fettsäuren besteht. Diese lassen unsere Cholesterinwerte in die Höhe schnellen, was auf Dauer gesundheitliche Folgen haben kann. Wer dennoch nicht komplett darauf verzichten mag, soll nur kleine Mengen davon zubereiten und den Rest davon in die Beauty-Routine integrieren. Was es dort alles kann, verraten wir euch hier.