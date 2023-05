Es war einmal ein italienischer Chefkoch, der die Autorin dieses Textes in die kulinarischen Geheimnisse von Bella Italia einweihte: In Ragù gehört immer etwas Milch, der Tomatensugo muss mindestens drei Stunden kochen und Pesto kann man in grossen Mengen gut aufbewahren. Was für Küchenprofis ein alter Hut ist, bewegte damals meine kleine Welt. Vor allem Letzteres liess meine Vorliebe zu Pesto erneut aufkochen.