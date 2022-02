Was sind typische Symptome bei einer Arthrose?

Dr. Bastian Marquass: Arthrose tritt besonders häufig an den grossen Gelenken wie Hüfte, Knie, Schulter auf. Aber auch die Wirbelsäule oder Ellenbogengelenke sind regelmässig betroffen. In der Anfangsphase ist eine Arthrose oft vollkommen beschwerdefrei. Vor allem in der mittleren Phase des Gelenkverschleisses, also bevor eine irreparable Zerstörung des Knorpels vorliegt, kann es immer wieder zur Aktivierung der Arthrose kommen.