Die unzähligen Vorteile von Brennnesseltee

Auslöser für das fiese Jucken und Brennen ist übrigens die Ameisensäure in den feinen Brennhaaren an den Blättern der Pflanze. Sind die Härchen durch Hacken mit dem Messer oder Rollen mit dem Wallholz erst einmal zerstört, ist die Gefahr gebannt und die Nessel ganz und gar handzahm.

Dann können die Blätter zum Beispiel zum Aufgiessen von Tee verwendet werden. Was sich aus folgenden Gründen so richtig lohnt: Denn Brennnesseltee …