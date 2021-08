Schmerzen wegrollen

Ziel des Trainings ist es, den Körper stabil und entspannt zu halten. Das Bindegewebe soll elastisch und belastbar, flexibel und geschmeidig werden. Am besten bereits am Morgen mit dem Training beginnen: Ausgiebig strecken, um die Faszien sowie Muskeln zu dehnen, ist dann angesagt. Eine Faszienrolle ist ebenfalls eine gute Möglichkeit: Mit der Hartschaumrolle über die Muskeln der Arme, Beine oder Rücken rollen und dadurch die Verklebungen lösen. Für die Waden eignet sich ein Tennisball. Einfach so lange rollen, bis der Schmerz langsam abnimmt. Immer auf Schmerzpunkte, sogenannte "Triggerpunkte", achten und diese gezielt ausrollen. Es kann zwar etwas unangenehm werden, Schmerzen sind allerdings dabei normal. Jedoch nicht übertreiben - Höllenqualen sollten es nicht sein.