In diesem Stoff schläft es sich bei Hitze am besten

Darin schläft es sich im Sommer am besten

Am Klima können wir – ausser die Wettergött*innen zu bestechen – nichts machen. Darum gilt es, sich die Nächte trotzdem so angenehm wie möglich zu gestalten. Ein wichtiger Faktor ist dabei die richtige Kleidung. Eine Studie aus Australien fand heraus, dass es sich bei 30 Grad am besten in Merinowolle schlafen lässt. Grund dafür sind die positiven Eigenschaften der Naturfaser: Sie isoliert gut und transportiert Feuchtigkeit schnell nach aussen. Auf gar keinen Fall sollte man sich nachts in synthetische Stoffe hüllen. Darin staut sich Schweiss und Hitze am meisten.