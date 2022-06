Die Füsse kühlen

Eine Schüssel mit Eiswasser unter den Schreibtisch zu stellen, ist in den meisten Büros wohl eher nicht erlaubt – von der Sauerei mal ganz abgesehen. Besser: Bringt euch Kühlakkus mit, legt sie in das Gefrierfach und positioniert sie am Nachmittag, wenn die Hitze besonders schlimm wird, auf den Füssen. Das werden euch nicht nur eure Käse-Treter danken, auch der restliche Körper kühlt dadurch im Nu herunter.