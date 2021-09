Kanso: Das steckt hinter dem Interior-Trend aus Japan

Wie richtet man mit Kanso ein?

Beim Einrichten nach Kanso sollte man nicht an Dekoration, sondern an Klarheit denken. Durch die simple Einrichtung kommt es zu einer stärkeren Wertschätzung der Gegenstände. Leere Räume stehen im Kanso für Ästhetik. Auch, weil Räume in Japan oft klein sind und von vielen Familienmitgliedern geteilt werden, schätzen die Japaner leere Räume ohne viel Schnick-Schnack. Wie wendet man Kanso also in den eigenen vier Wänden an?