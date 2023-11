Ein blitzeblankes Badezimmer ist vielen Menschen wichtig. Schliesslich will man es selbst möglichst sauber wieder verlassen. Dennoch gibt es ein paar Dinge, die man vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat. Damit in puncto Hygiene im Bad wirklich alles stimmt, sollten die folgenden Fehler besser vermieden werden.



1. Tür auf, Licht an