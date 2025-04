Keine Stadt für mittelalte Frauen

Auch in meinem Umfeld sahen alle immer so «züri-schön» aus. Nur ich nicht. Was unter anderem daran liegt, dass nicht wenige ihrer Schönheit mit anderen Dingen als gesunder Ernährung auf die Sprünge helfen, wie ich irgendwann herausfand. Ich habe nichts gegen Fettabsaugen, Botox und Co. Ich würde lügen, wenn ich sagte, dass ich noch nie darüber nachgedacht habe. Aber es ist doch so: Wer mich mit 15 Kilo weniger und faltenlos lieber mag als so, wie ich jetzt bin, gehört nicht in mein Leben. Und wenn ich das Gefühl habe, ich mag mich selbst dann lieber, muss ich an meinem Selbstwert arbeiten, nicht an meinem Aussehen. Oder vielleicht einfach etwas mehr Zeit in Bern verbringen. Nicht, dass es dort nicht auch schöne und schlanke Menschen gibt. Aber die Berner sind da einfach entspannter. Und finden jemanden, der sich so viele Gedanken ums Aussehen macht, wohl einfach nur «kurlig».