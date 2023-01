Die 85:15-Regel soll uns das Aufstehen erleichtern

Was ist die 85:15-Regel?

Keine Angst, ihr müsst jetzt nicht den Rechenschieber herauskramen, es ist ganz einfach. Alles, worauf es ankommen soll, sei ein streng eingehaltener Schlafrhythmus. Heisst: Zur gleichen Zeit aufstehen, zur gleichen Zeit schlafengehen. Und zwar in 85 Prozent der Fälle. Wenn ihr euch da jeweils minutiös in die Federn verkriecht und aus selbigen vor allem auch wieder rausschält, stehen euch 15 Prozent eurer Zeit frei zur Nachtschwärmer- oder Langschläfer-Verfügung. Gerechnet auf eine Woche bedeutet das also rund sechs Tage festgelegte Sperrstunde, einen Tag wildes Leben am Limit.