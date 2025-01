Liebe Frauen, datet jüngere Männer!

Solche Begegnungen haben einen anderen Zweck und einen anderen Stellenwert als «ernste Beziehungen». Ehrlicherweise geht es dabei nämlich nur am Rande um die andere Person. Für mich ging es nach zwanzig Jahren Beziehung zuerst einmal drum, meinen «Marktwert» zu testen – wie sonst sollte ich wissen, ob ich überhaupt noch so halbwegs ankomme beim anderen Geschlecht? Und dann gehts – ich gestehe – ums Ego. In meinem Fall nicht mal so sehr darum, dass mein «Marktwert» immer noch total in Ordnung war. Nach der Trennung vom Vater meiner Kinder war ich an einem Punkt, an dem ich mich selbst total verloren hatte. Daten war so eine Art Experiment, bei dem ich mich selbst beobachtete, und Stück für Stück herausfand, was mich eigentlich ausmacht, was ich will, und was nicht. Jede dieser Begegnungen hat mir ein bisschen dabei geholfen, wieder ich zu werden. Und dafür bin ich dankbar.