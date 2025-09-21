Macht warmes Wasser schöner als kaltes?

Hausmittel aus dem Wasserhahn?

Keine Sorge: Das Wasser aus der Leitung kann gerade in der Schweiz in Sachen Nährstoffkonzentration und Reinheit problemlos mit dem in Flaschen abgefüllten mithalten. Einzige Ausnahme: das erste Glas am Morgen. Hier steht das flüssige Gut bereits mehr als 4 Stunden in der Leitung und kann bei älteren Rohrsystemen gelöste Metalle enthalten. Wer das umgehen will, lässt das Wasser erst einige Sekunden laufen, bis es richtig kühl ist. Danach darf es wieder warm gedreht werden. Kochen muss es für das Gesundheits-Plus aber nicht. Zwischen 40 und 60 Grad reichen, um positive Ergebnisse zu erzielen. Die schafft der Haushaltshahn auch ohne Wasserkocher.