Muss alte Wäsche ausrangiert werden?

Es ist Waschtag. Nicht, weil wir so gern im Keller rumstehen, sondern weil wir bei der letzten Unterhose angekommen sind. Der ganz hinten im Schrank, die wir eigentlich nicht mehr anziehen wollten. Die ist schliesslich schon uralt, bestimmt schon sechs Jahre. Trotzdem haben wir sie noch. Ist es eigentlich okay, die noch zu tragen? Oder hätte das kleine Stückchen Stoff längst mal aussortiert werden sollen? Sind wir etwa … eklig? Nun, das ist relativ.