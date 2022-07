«Den kleinsten Koffer der Welt» – nennen es die Herstellenden. Und er ist so klitzeklein, dass er in jedes Necessaire passt. Neben Sonnencreme (wichtig!), Facesprays (auch wichtig, siehe Tipp von der Kollegin oben) und allem, was die Haut selbst in den Ferien noch so braucht, ist da nämlich jeweils gar nicht mehr so viel Platz. Dabei ist die Zahnpflege essenziell und Karies macht keinen Urlaub (ba-dum-ts). Mit dem Reiseset von Curaprox sind die Bedürfnisse des Mundes abgedeckt. Es enthält eine zusammenfaltbare Bürste, Zahnpasta (whitening!) und was für die Zwischenräume. Alles verpackt auf kleinstem Raum und hygienisch abgeschirmt.

Rahel Zingg, Redaktorin Lifestyle