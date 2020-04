Ein Blick in die Glaskugel: Was wird die Krise mit der Wirtschaft und somit mit euch machen?

Kommt drauf an, wie lange das Ganze dauert. Je länger, desto schlimmer. Die Grossen können bestimmt, wenn auch mit Verlusten, überleben. Aber die Kleinen gehen Konkurs, wenn die Krise noch länger anhält. Nicht jedem Kleinunternehmer nützt der versprochene Kredit etwas. Man verdient ja danach nicht plötzlich doppelt soviel und sitzt so eventuell jahrelang auf einem Schuldenberg.

Für uns ist das jedenfalls keine Lösung. Ich hoffe wirklich sehr, dass alle Kleinbetriebe im Mai, spätestens Juni, wieder aufmachen können. Denkbar wäre auch eine Lockerung der Einschränkungen. So könnte für den Detailhandel eine bestimmte Personenanzahl, die sich pro Quadratmeter gleichzeitig im Laden aufhalten darf, festgelegt werden – so wie jetzt bei den Supermärkten.