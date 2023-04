Als Vielreisender sehnte sich Bruno Grande nach einer funktionalen Garderobe. Die erste 20-teilige Kollektion liess er in kleinen Manufakturen in Norditalien herstellen. Diesen Betrieben fühlt er sich bis heute verbunden. «Aus Loyalität haben wir während der Pandemie keine einzige Bestellung storniert, unsere Partner in dieser schwierigen Situation nicht im Stich gelassen. Sie haben uns schliesslich in unseren Anfängen auch geholfen, obwohl wir nur kleine Menge ordern konnten.»