Na, was habt ihr dieses Wochenende so vor? Wenn das Sofa zu euren grossen Plänen gehört, darf vermutet werden, dass heiter und intensivst gestreamt wird. Ja, Plattformen, die uns mit Zeitvertreib in Form von Filmen, Serien und Dokumentationen füttern, brummen. Wir erleben Abenteuer, gruseln uns, weinen, lachen, verlieben uns und lernen neue Dinge dazu, ganz ohne das Haus verlassen zu müssen. Aber warum in die Ferne surfen, das Gute liegt so nah. Vor der Wohnungstür quasi. Denn neben Riesen wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime Video gibt es auch Streamingdienste made in Switzerland. Manche arbeiten mit Kinos zusammen, andere widmen sich der lokalen Film-Produktion. Eine kleine Auswahl: