4 Gründe, aus denen wir plötzlich losheulen

Angstzustände

Schwitzen, Atemnot, Herzklopfen, Übelkeit – wer mit immer wiederkehrenden Panikattacken zu kämpfen hat, leidet nicht nur unter den Symptomen an sich, sondern auch unter der ständigen Angst vor der nächsten Attacke. In diesem labilen Zustand ist es keine Seltenheit, dass man wegen der starken Emotionen in einen plötzlichen Weinkrampf ausbricht.