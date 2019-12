Wie vier Frauen Geschichte schreiben

Was genau daran so spektakulär ist, fragt ihr? Es hat es noch niemals – also wirklich gar nie in der Geschichte der Menschheit – gegeben, dass diese vier wichtigen Titel allesamt an dunkelhäutige Frauen vergeben wurden! Also schmeisst eure Kronen in die Luft, schwingt eure Scherpen im Kreis und freut euch gefälligst mit. Cheers, auf dich, 2019! Und auf euch, «Zozi», Kaliegh, Nia und Cheslie!