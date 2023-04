Das Musée Atelier von Audemars Piguet steht nach mehrjähriger Bauzeit für Besuche offen. Das dänische Büro BIG (Bjarke Ingels Group) verwirklichte im Vallée de Joux die Vision einer spiralförmigen Skulptur. Sie sollte so filigran sein wie die Spirale, das Herzstück einer Uhr. Entstanden ist auch ein Meisterwerk der Statik: Dicke Glasscheiben tragen die beinahe 500 Tonnen schwere Stahldecke und müssen einer Kälte bis zu minus 40 Grad standhalten. In den Vitrinen sind rund 300 Uhren-Raritäten von Audemars Piguet zu sehen. Auf dem Dach des Gebäudes sind zwei Uhrmacherwerkstätten, in denen Horlogers sowie Juwelenfasserinnen und -fasser arbeiten.