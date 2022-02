Vollmond-Horoskop für die Sternzeichen im Element Wasser

Fische, Krebs, Skorpion: Die eigenen Bedürfnisse gehören an die erste Stelle. Was man wirklich will, was einem gut tut. Alles andere – auch Freundschaften und Beziehungen – sollte keinen Platz mehr bekommen. Fischen gelingt das, indem sie aus der Komfortzone treten, Krebse investieren in Aktivitäten, bei denen sie sich verwöhnt fühlen, der Skorpion übernimmt im Job mehr Verantwortung und läuft dabei zu Höchstleistungen auf.