Statt das Backblech nach jedem Gebrauch zu reinigen – zum Schutz haben wir ja Backpapier verwendet –, zögern wir diese leidige Hausarbeit gerne heraus. Und zwar so lange, bis es zu spät ist. Denn mit jedem zusätzlichen Backen brennen Fettflecken und verkrustete Teigreste immer mehr ins Blech ein. Abgesehen davon passt es ja nicht mal ins Spülbecken, was das Ganze zusätzlich erschwert. Die Folge: Die halbe Küche steht unter Wasser. Doch das muss nicht zwingend sein: dank dieses genialen Putzhacks.
So geht’s
Für diesen Trick benötigen wir ein Geschirrspültab, heisses Wasser und Spülmittel. Das Tab platzieren wir in der Mitte des Backblechs, verteilen rundherum eine kleine Menge Spülmittel und bringen währenddessen das Wasser zum Kochen. Sobald es kocht, giessen wir es vorsichtig bis zum Rand hin ins Backblech und lassen das Ganze einige Sekunden einwirken. Anschliessend leeren wir das schmutzige Wasser ins Waschbecken und schrubben besonders hartnäckige Rückstände mit einem Haushaltsschwamm ab. Et voilà – es ist vollbracht.
Dieser Artikel wurde erstmals am 10. September 2025 publiziert.