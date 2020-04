Thoughts of September aus Luzern

Was macht dieser Ausnahmezustand mit euch? Wie verkraftet man die plötzliche Schliessung

Ganz ehrlich: Ich hatte mich so auf den Frühling, den Pop Up TWO HOMES, den wir mit fünf anderen kleinen Labels organisiert haben und nach drei Tagen schliessen mussten, den Smart Emma Pop Up der SBB im HB Zürich und den Laufmeter in Luzern gefreut. Am Anfang sass ich einfach nur da und las all die Info-Mails zu den Veranstaltungen, das war ganz schön schwer. Das Schlimmste war der Samstag nach der Verkündung des Lockdowns, als wir in Zürich den Pop Up abbauen und alle Sachen einpacken mussten.

Doch diese Phase der Niedergeschlagenheit hielt bei mir nicht lange an und wir fingen an, nach Lösungen zu suchen.