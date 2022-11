zu volle Trommel (das Waschmittel kann sich nicht richtig verteilen)

zu viel Waschmittel (es bleiben Rückstände im Stoff)

zu wenig Waschmittel (es lagert sich Kalk im Stoff ab)

sehr kalkhaltiges Wasser

falsches Trocknen (ohne frischen Luftzug)

Na, und was jetzt? Nicht verzagen auf jeden Fall. Wer keinen Tumbler besitzt, sollte die Handtücher vor und nach dem Aufhängen gut ausschütteln, um die Fasern zu lockern. Und wenn möglich in einem Raum mit leicht geöffnetem Fenster zum Trocknen aufhängen. Das bereits trockene Tuch ein paarmal zusammen- und wieder ausrollen kann ebenfalls helfen, die Fasern aufzulockern. In besonders harten Fällen, etwa bei sehr kalkhaltigem Wasser, hilft ein 30-minütiges Bad in Essigwasser. Das Handtuch danach kurz ausspülen und anschliessend wie gewohnt waschen.

Wer diese Tipps beachtet, muss sich bestimmt nicht mehr über lästige Kratztücher ärgern.