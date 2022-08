Die Schweiz ist kein Grund, nicht zu surfen

1. Künstliche Wellen

Alaïa Bay. In dem 13000-Kubikmeter-Becken mitten in den Schweizer Alpen (VS) kann man jetzt surfen, so oft man will, ohne das Land zu verlassen. In der Mitte des diamantförmigen Pools wird im Inneren einer langen Maschine, deren Dach an ein Gewächshaus erinnert, das Wasser in Bewegung gesetzt. Bis zu 1000 Wellen in einer Stunde sind möglich. Sie kommen mit einer Präzision, die man in der freien Natur fast nie findet, eine nach der anderen, gleiche Höhe, gleiche Geschwindigkeit, gleiche Kraft.