Unsere 10 liebsten Mamis (bis auf die eigene)

Kris Jenner

Ja, schon klar: Eine, die ihre Kinder als Momager durchs Leben schubst, ist keine Mutter Theresa. Aber man muss auch sehen, dass die gute Kristen ein Scheidungskind ist und ihren ersten Ehemann Robert Kardashian an den Krebs verlor – nachdem der als Teil des exzellenten Verteidigungsteams O.J. Simpson vor dem Gefängnis bewahrt hat. Ausserdem soll sie Sex mit dem wegen Mordes angeklagten Football-Star gehabt haben – man munkelt, Khloé Kardashian sei das süsse Ergebnis dessen.

Ihr zweiter Ehemann existiert noch, einfach optisch nicht mehr so ganz: Seit 2015 lebt Bruce Jenner als Caitlyn. Die Frau, also Kris, hat einiges erlebt und zwischendurch noch fünf aussergewöhnlich schöne und erfolgreiche Töchter (und einen Sohn) geboren. Die wiederum schiessen den Nachwuchs hinterher, als gäbe es kein Morgen mehr. Der Kardashian-Jenner-Clan wird von Baby zu Baby süsser – was nach den Zimtschnecken Stormi und Chi-Chi sonst noch kommt und wie alles begann, kann man ab Juni neu auf Netflix suchten. Dann lässt sich «Keeping Up With The Kardashians» rund um Spitzenreiter-Tochter Kim Kardashian West endlich easy streamen und der Konsum treibt uns vermutlich in das glitzernde Trash-Verderben, dessen Samen Glucke Kris Jenner so clever gepflanzt hat.

Linda Leitner, stv. Ressortleitung Style, Body & Health