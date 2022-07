Falscher Standort?

Damit der Ventilator Wirkung zeigt, ist es wichtig, ihn am richtigen Standort zu platzieren. Ideal ist dafür die Schattenseite der Wohnung, etwa zum kühlen Innenhof ausgerichtet. Da die Räume dort kühler sind, pustet der Ventilator so frischere Luft in die wärmeren Zimmer. Beim Aufstellen sollte man die Sonnenseite vermeiden, da sich sonst die warme Luft in der ganzen Wohnung verteilt.