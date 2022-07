Die Schweiz schwitzt. Und wie! Mit über 30 Grad zeigt sich der Sommer von seiner schönsten Seite. Körper und Geist lechzen da nach einer kühlen Erfrischung. Klar, viel Wasser sollte sowieso getrunken werden. Besonders begehrt an heissen Tagen ist jedoch Glacé – in allen Formen und Varianten. Wir aber haben die super Alternative: gefrorene Weintrauben! Die sind einfach genial gut – viel gesünder als Eis am Stängel, kalorienarm und schmecken trotzdem wie Fruchteis. Geeignet sind alle Traubensorten, ob grün oder blau. Je praller, umso besser. Und sind sie kernlos, ist der coole Genuss noch grösser.