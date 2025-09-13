«2 × 3 macht 4, widdewiddewitt und Drei macht Neune. Ich mach mir die Welt, widdewidde wie sie mir gefällt!» Das hatte Pipi Langstrumpf sich schon ganz clever überlegt. Unsere Rechnung geht ein wenig anders, bezweckt im Grunde aber exakt das Gleiche: Die Welt zu machen, wie sie uns gefällt. Oder zumindest ein Stückchen besser. Und da setzen wir gleich morgens an. Schliesslich lauert schon da die erste Hürde des Tages: das Bett verlassen. Du liebe Güte. Derzeit auch noch im Dunkeln und wohlwissend, dass es ausserhalb der kuschelig-warmen Daunen kalt und ernst werden wird. Da hilft kein Snoozen und auch kein Strecken. Aber vielleicht die 85:15-Regel.