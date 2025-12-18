Warum muss man das Fondue in einer Acht rühren?

Bei einem Nationalgericht wie dem Fondue ist es klar, dass sich auch gewisse Regeln etabliert haben. Diese beginnen schon bei der Zubereitung. Das heisst, bei der Wahl der richtigen Utensilien. Fonduemeister*innen bereiten das Fondue in einem Caquelon aus Gusseisen zu. Darin reduziert sich die Chance, dass die Käsemasse verbrennt und zu früh eine Kruste ansetzt. Aber auch Caquelons aus Steingut, Keramik oder Porzellan eignen sich. All diese Töpfe leiten die Hitze nur langsam ins Innere weiter und lassen den Käse langsam schmelzen – und das wollen wir.