Was ist Shilajit?

Durch Druck, Wärme und Zeit entsteht eine dichte, mineralstoffreiche Masse, die im Sommer als dunkles Harz aus den Felsen austritt. Dort wird sie traditionell von Hand gesammelt, gereinigt und getrocknet – ein aufwendiger Prozess, der nur in bestimmten Höhenlagen möglich ist.

Der Name «Shilajit» stammt aus dem Sanskrit und bedeutet sinngemäss «Eroberer der Berge» oder «Sieger über die Schwäche». In der ayurvedischen Heilkunde Indiens wird es seit Jahrhunderten eingesetzt, als Tonikum für Energie, Ausdauer und Vitalität. Wissenschaftlich betrachtet enthält Shilajit eine komplexe Mischung aus über 80 Mineralien, Fulvinsäure, Huminsäuren und Spurenelementen wie Eisen, Zink und Magnesium. Besonders die Fulvinsäure gilt als bioaktiver Schlüsselstoff: Sie hilft, Mineralien in die Zellen zu transportieren und unterstützt dadurch Stoffwechsel und Regeneration.

