Was ist Shilajit?

Durch Druck, Wärme und Zeit entsteht eine dichte, mineralstoffreiche Masse, die im Sommer als dunkles Harz aus den Felsen austritt. Dort wird sie traditionell von Hand gesammelt, gereinigt und getrocknet – ein aufwendiger Prozess, der nur in bestimmten Höhenlagen möglich ist.
Der Name «Shilajit» stammt aus dem Sanskrit und bedeutet sinngemäss «Eroberer der Berge» oder «Sieger über die Schwäche». In der ayurvedischen Heilkunde Indiens wird es seit Jahrhunderten eingesetzt, als Tonikum für Energie, Ausdauer und Vitalität. Wissenschaftlich betrachtet enthält Shilajit eine komplexe Mischung aus über 80 Mineralien, Fulvinsäure, Huminsäuren und Spurenelementen wie Eisen, Zink und Magnesium. Besonders die Fulvinsäure gilt als bioaktiver Schlüsselstoff: Sie hilft, Mineralien in die Zellen zu transportieren und unterstützt dadurch Stoffwechsel und Regeneration.
In modernen Worten: Shilajit soll die natürliche Energieproduktion in den Mitochondrien fördern, die Zellen also dabei unterstützen, effizienter Energie zu erzeugen. Zudem wird ihm eine adaptogene Wirkung zugeschrieben, das heisst, es könnte helfen, den Körper widerstandsfähiger gegenüber Stress und Erschöpfung zu machen. Viele Nutzer:innen berichten von besserer Konzentration, stabilerem Energielevel und einer subtilen, aber spürbaren Leistungssteigerung. Wissenschaftlich belegt sind diese Effekte allerdings nur teilweise; Studien existieren, doch die Datenlage ist noch nicht eindeutig.
Auch in der Schweiz hat das Naturharz inzwischen Fuss gefasst und das ganz ohne Esoterik-Touch. Junge Marken bringen Shilajit in moderne Formen und Designs.
Peplement
Bei Peplement steht Reinheit und Wirksamkeit im Fokus. Das Label kombiniert Himalaya-Shilajit mit Mineralstoffen wie Zink oder Mangan, um die Aufnahme zu optimieren. Die Produkte, ob Kapseln, Harz oder Gummies, sind klar deklariert und in der Schweiz geprüft.
Luvy
Luvy aus Zürich etwa bietet Softgels und Tropfen an, die das klebrige Originalharz überflüssig machen. Laborgeprüft, vegan und swiss made, perfekt für alle, die es unkompliziert mögen.
Kami
Kami, ein weiterer Anbieter aus der Schweiz, setzt auf digitale Transparenz: natürliche Rohstoffe, moderne Verpackung, klare Angaben zur Herkunft. Das spricht eine neue Generation an, die Gesundheit, Technologie und Nachhaltigkeit verbindet.
Eines bleibt aber entscheidend: Qualität. Reines, gereinigtes Shilajit ist sicher, minderwertige Produkte können jedoch Schwermetalle enthalten. Deshalb lohnt sich der Blick auf Laborzertifikate und Herkunftsnachweise.
Am Ende ist Shilajit weniger ein Hype als ein spannendes Beispiel dafür, wie uraltes Wissen in die Gegenwart übersetzt werden kann. Ein Stoff aus den Bergen, der heute zwischen Yoga-Flow und Biohacking, zwischen Naturheilkunde und moderner Wissenschaft seinen Platz findet – als kleine Dosis Erdung und Energie zugleich.
Was ist Shilajit und warum nennt Ayurveda es den «Zerstörer der Schwäche»?
Shilajit ist ein natürliches, mineralreiches Harz, das in den Sommermonaten aus den Felsen des Himalayas austritt. Es entsteht über Jahrhunderte aus zersetzten Pflanzen und Gesteinsschichten und enthält zahlreiche Mineralstoffe sowie Fulvinsäure. Im Ayurveda gilt Shilajit als Rasayana, also als verjüngendes Mittel, das Kraft, Ausdauer und Vitalität fördert. Es soll Energie wieder aufbauen, Erschöpfung bekämpfen und das Immunsystem stärken, daher der Beiname «Zerstörer der Schwäche». Traditionell wird gereinigtes Shilajit in kleiner Dosis mit warmer Milch oder Ghee eingenommen.
Wie wirkt Shilajit auf Energie und Gesundheit?
Aus ayurvedischer Sicht nährt Shilajit Ojas, die Lebensessenz, die für Stärke, Immunität und innere Balance steht. Es unterstützt die Nährstoffaufnahme, wirkt adaptogen gegen Stress und kann Alterungsprozesse verlangsamen.
In der Praxis wird Shilajit häufig mit Kräutern wie Ashwagandha oder Amalaki kombiniert, um Energie, Ausdauer und Fruchtbarkeit zu steigern. Moderne Analysen bestätigen den hohen Gehalt an Fulvinsäure, die Mineralstoffe tief in die Zellen transportiert und so die Energieproduktion anregt.
Was sollte man bei der Einnahme beachten?
Wichtig ist, ausschliesslich gereinigtes (shodhana) Shilajit zu verwenden. Rohes oder verunreinigtes Material kann giftig sein. Die Einnahme sollte am besten unter Anleitung einer Fachperson erfolgen, da Dosierung und Trägersubstanz, etwa Milch, Ghee oder Honig, individuell auf die Konstitution abgestimmt werden.
Shilajit ist kein schneller Energy-Booster, sondern ein langfristig wirkendes Tonikum, das in Verbindung mit Ernährung, Routine und Lebensstil seine volle Wirkung entfaltet.
Kann Shilajit von allen verwendet werden?
Nicht unbedingt. Menschen mit empfindlicher Verdauung, hoher Pitta-Konstitution, Schwangere und Kinder sollten es nur nach ärztlicher Beratung einnehmen. Für gesunde Erwachsene kann Shilajit dagegen, in moderaten Mengen und unter korrekter Anwendung, spürbar Kraft, Ausdauer und Konzentration verbessern.
Welche Rolle spielt Shilajit in der modernen Gesundheitswelt?
Shilajit verbindet alte Heilkunde und neue Forschung. Dank seiner adaptogenen und antioxidativen Eigenschaften passt es ideal in den modernen Wellness- und Longevity-Trend. In der integrativen Medizin wird es zunehmend als Ergänzung eingesetzt, etwa zur Unterstützung von Energie, Regeneration und kognitiver Leistungsfähigkeit. Richtig angewendet, steht Shilajit für das, was Ayurveda seit Jahrtausenden lehrt: Gesundheit entsteht aus Balance, nicht aus Beschleunigung.
Dr. V. B. Bhatt ist Ayurveda-Arzt mit Praxisfokus auf Rasayana, Panchakarma und präventive Gesundheitsprogramme. In seiner Arbeit verbindet er klassische Lehrtexte des Ayurveda mit modernen, evidenzsensiblen Ansätzen – insbesondere in den Bereichen Energie- und Stressregulation, Stoffwechselgesundheit sowie Männergesundheit. Er legt Wert auf individualisierte Therapien (Prakriti/Vikriti), qualitätsgesicherte Präparate und eine alltagsnahe Umsetzung (Ernährung, Routinen, Schlaf, Bewegung). Dr. Bhatt arbeitet regelmässig interdisziplinär mit Komplementär- und Schulmedizin zusammen und engagiert sich in Patientenschulung und Fortbildung zu sicherer, verantwortungsvoller Anwendung von Ayurveda im Alltag.