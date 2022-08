Wie man mit und beim Putzen Wasser und Energie spart

Töpfe in die Spülmaschine oder per Hand abwaschen? Wie der Handabwasch im Vergleich zur Spülmaschine abschneidet, hängt davon ab, wie viel heisses Wasser dabei durch den Hahn läuft. Als Richtwert: Das Waschbecken in unserer Durchschnittswohnung fasst rund 20 Liter, also doppelt so viel wie ein Spülvorgang in etwa verbraucht. Daran kann man sich orientieren, um einzuschätzen, wie viele Liter Wasser man zum Handabwasch braucht. Dabei zeigt sich schnell: Unter fliessendem Wasser abzuwaschen ist unsinnig, am besten ist das angefüllte Becken.