Ich lag falsch. Sehr falsch. Die grösste Gefahr für Brüste sind nicht Babys, sondern die unheilige Kombination aus Hormonen, alterndem Bindegewebe und Schwerkraft. So what, könnte man denken. Im mittleren Alter interessiert sich eh niemand mehr für deine sekundären Geschlechtsorgane, beziehungsweise, die, welche es tun, kennen sie, und ihre Position an deinem Körper ist ihnen idealerweise egal. Das Problem ist aber ein anderes. So langsam schliesse ich zwar Frieden mit meinen wechseljahr- und altersbedingten generell fülligeren Körperformen. Das dauert ein Weilchen. Das Geilste am Schlanksein ist nämlich nicht, dass dich Typen anstarren oder anmachen (im Gegenteil), sondern dass du einfach alles anziehen kannst, was dir gefällt. Du hast eine Kleidergrösse, wählst aus, und alles sieht gut aus.