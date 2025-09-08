Wie erkennen wir, ob Früchte wirklich reif sind?

Obst entwickelt seinen vollen Geschmack erst, wenn es reif ist. Dabei verändert sich nicht nur der Zuckergehalt, sondern auch die Textur und das Aroma. Manche Sorten – etwa Äpfel oder Trauben – reifen nach der Ernte kaum nach, während andere – zum Beispiel Bananen oder Kiwis – zu Hause noch nachreifen können.