Es gibt Dinge, an die denkt man nicht besonders gerne. An den nächsten Besuch bei der Dentalhygiene zum Beispiel, an das Ausfüllen der Steuererklärung oder eben, ob die Klobürste wohl auch geputzt werden sollte. Am liebsten soll sie uns gar nicht unter die Augen kommen, sich schön diskret in die Ecken verdrücken und das tun, wofür sie da ist: Das WC von ungewünschten Spuren befreien. Ja, wähhh. Aber eben, wie bei den meisten unbequemen Dingen, hilft es auch in diesem Fall nicht, wenn wir das Problem einfach ignorieren. Deshalb: Ran an die Fakten.