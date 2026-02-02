Wie oft solltet ihr eure Wasserflasche wechseln?

Achtung, Wechsel!

Trotz (theoretisch) langer Haltbarkeit sollten Warnzeichen nicht einfach ignoriert werden. Riecht die Flasche auch nach einem Durchgang in der Spülmaschine noch verdächtig – ab zum Recyclinghof. Auch wenn das Mundstück oder der Deckel sich trotz ausgiebigem Reinigen nicht mehr zu 100 Prozent sauber bekommen lassen, ist Wechseln die Devise. Beide Faktoren sind ein ziemlich sicherer Indikator dafür, dass die Bakterien sich in euren Flaschen pudelwohl fühlen und fleissig vermehren. Eigentlich gesunder Menschenverstand? Der, der sich noch nie gefragt hat, ob seine Flasche wirklich nicht ganz sauber ist, oder nur das Licht ungünstig scheint, soll den ersten Stein schmeissen.