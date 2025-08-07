Wahrscheinlich ist die Küche der Ort in der Wohnung, an dem sich am meisten Abfall ansammelt. Zusammen mit unserem Einkauf schleppen wir haufenweise Verpackungen nach Hause und in der Früchteschale faulen Äpfel vor sich hin. Klar, manchmal lässt sich das nicht verhindern. Und das Ziel, die Küche in eine Zero-Waste-Oase zu verwandeln, wäre dann doch etwas zu hochgesteckt. Wir können aber schon mit geringem Aufwand eine Menge verbessern und unseren Abfall reduzieren. Hier kommen ein paar Tipps und Tricks, wie es gelingt: