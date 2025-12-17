Wohin mit den Guetzli-Bergen?

Teeli kochen, Flauschesocken an und ab auf den Sessel an der Heizung. Romantisch. Spätestens da steht er an, der Griff in die Guetzlidose. Die sind derzeit prall gefüllt, denn buntes Backen gehört zum Advent wie früher das Weiss zu Weihnachten. Man stellt sich jetzt Fragen wie: Sind wir eher der Zimtstern-Typ? Die Makronenperson oder der Lebkuchenmann? Vor lauter Guetzlirezepten sieht man manchmal den Ofen vor lauter Teig nicht mehr. Und hat man sich erst entschieden (sie alle gemacht oder aus mangelnder Begabung nur eine Sorte), muss man sie noch aufbewahren. Nicht irgendwo und irgendwie, sondern am besten richtig.