Die Heizung richtig einstellen

«Wenn es ums Sparen von Heizenergie geht, denken die meisten Menschen natürlich erst mal daran, die Temperatur direkt an den Heizkörpern, also am Thermostatventil, herunterzudrehen», erklärt Carsten Herbert, Energieexperte, Diplom-Bauingenieur und Autor von «Alles, was Sie über Energiesparen wissen müssen» (Herder), im Interview. Das sei zwar «völlig in Ordnung», jedoch nur, wenn man die Thermostate an die jeweiligen Bedürfnisse anpasse und den Verbrauch reduziere. «Allerdings passieren viele unnötige Wärmeverluste schon lange bevor das warme Wasser am Heizkörper ankommt», betont Herbert weiter.