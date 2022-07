Wie so häufig im Leben gilt auch hier: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Um zu verhindern, dass der Abfluss erneut verstopft – besonders in der Badewanne –, schafft ihr mit einem Fangsieb Abhilfe: Das kleine Abflusssieb lässt sich problemlos über jeden Abfluss legen und fängt sowohl die Haare beim Duschen als auch allfällige Essensreste beim Geschirrspülen auf. So habt ihr endgültig Ruhe.