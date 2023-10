Gartenpolster reinigen

Verbringen Gartenpolster den Sommer überwiegend draussen, sammeln sich mit der Zeit Flecken und Schmutz an. Haben die Kissen einen abnehmbaren Bezug, umso besser: Der ist nach einem Waschgang bei 30 Grad in der Maschine schnell wieder sauber. Wichtig: Vorher immer einen Blick ins Waschetikett werfen. Lässt sich der Bezug nicht abnehmen, bedarf es einer sensiblen Pflege. In die Waschmaschine gehören die Polster in so einem Fall nicht. Stattdessen die Flecken zunächst mit lauwarmem Wasser und einer weichen Bürste behandeln, gegebenenfalls etwas Waschmittel hinzugeben. Aggressive Reinigungsmittel und zu festes Schrubben können die Polster beschädigen und die Farbe bleicht aus. Sind die Polster gereinigt, sollte man sie vor der Lagerung vollständig trocknen lassen. Feuchte Kissen bilden schnell Schimmel. Wer keinen Kleidersack besitzt, kann die Polster in einem grossen Müllsack lagern. Das hält Staub und Motten fern.