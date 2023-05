Welche Farbe passt zu welchen Raum?

Welche Farbe beruhigt und ist ideal für ein Schlafzimmer? Welche unterstützt die Kreativität in einem Atelier oder Büro? Passt Orange in ein Kinderzimmer? Hier eine kleine Einführung in die Welt der Farben und ihre Bedeutung, Wirkung und passende Empfehlung als Wandfarbe in der Inneneinrichtung.