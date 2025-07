So gechillt – und doch so gestresst

Ich persönlich war ja früher der Meinung, dass ich in dem Alter, in dem ich jetzt bin – also mit Lichtgeschwindigkeit auf die fünfzig zurasend –, in einem buddha-ähnlichen Zustand sein würde. Ich habe zwei Kinder geboren und grossgezogen. Ziemlich viele Stürme überstanden. Geliebte Menschen verloren. Einige Träume gelebt, andere begraben. Was soll mich da noch gross aus der Bahn werfen, ausser natürlich ein Schicksalsschlag, der einen immer treffen kann.