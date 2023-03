Diese Zwillings-Kombis sind besonders angesagt

Demnach sind in diesem Jahr zweifarbige Haare so beliebt wie nie zuvor. Gen Z und Millenials entscheiden sich demnach immer mehr für Two-Tone-Looks. Besonders angesagt ist laut Pinterest die Kombination von natürlicher Haarfarbe mit einem kräftigen Ton wie Lila, Blau oder Rosa. Auf was die trendbewusste Generation steht: Blond trifft auf Lavendelfarben, Balayage-Look mit einem Braun-Rosa-Farbverlauf, Braids in Schwarz und Blau.