Diverse Male in Folge heimste Bella Hadid nun schon den Titel «Model of the Year» ein. So auch im vergangenen Jahr. Doch sind es vor allem die Off-Duty-Looks der Amerikanerin, die immer wieder viral gehen. Was die 26-Jährige abseits des Laufstegs trägt, wird in Nullkommanichts zum Trend. Das gilt nicht nur für ihre Kleidung. Auch die Frisuren, die auf dem Schopf des Supermodels thronen, werden von Fans auf der ganzen Welt kopiert.