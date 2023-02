Natur ist in. Auch in Sachen Haarfarbe lassen immer mehr Frauen ihre grauen Strähnen durchblitzen. Etwas, wozu natürlich viel Mut gehört und nicht für alle in Frage kommt. Drum ist das ein oder andere Hilfsmittel natürlich noch immer erlaubt – klar, auch Haarfarbe. Mit ein paar Pinselstrichen zaubert die uns nämlich schnell mal den verloren gegangenen Glow auf den Kopf. Eigentlich! Denn nicht immer geht der Griff zum Farbtopf gut. Mit dem ein oder anderen Patzer bewirken wir nämlich leider genau das Gegenteil – und sehen im Nachhinein sogar älter aus.