Mit dieser Frisur schummeln wir uns jünger

Einziger Wermutstropfen: Für die Trendfrisur benötigen wir eine mitteldicke bis dicke Mähne. Nur so kommen die Fransen nämlich so richtig gut zur Geltung. Bei feinen Haaren sieht das Ganze eher mau aus. Wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, greift in die Trickkiste und trägt vor dem Föhnen einen Volumen-Schaumfestiger auf. Anschliessend wird der Pony über eine Rundbürste geföhnt, damit die Fransen danach locker und (vermeintlich) natürlich ins Gesicht fallen.