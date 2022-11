Wer sich also die Haare von lang auf knapp bis zu den Schultern stutzen lässt, muss loslassen können. Die Gedanken an jahrelange intensive Pflege und Geduld. In der heutigen Zeit wenigstens aber nicht mehr die, dass man nur mit langem, wallenden Haar weiblich wirken kann. Ein heteronormatives Spiessertum, das uns zu Tode langweilt (männlich kurz, weiblich so lang wie möglich). Aber eben: Dennoch hat man sich lange um die Längen gekümmert. Sich davon zu verabschieden, fällt nicht leicht.